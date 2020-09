Sarita Sosa recuerda a José José en el primer año de su muerte: “Siempre era la luz de la casa"

José José murió hace exactamente un año (28 de setiembre) y dejó un tremendo vacío en el mundo musical, ya que sus canciones tiene sintonía con muchas generaciones. En esta fecha importante, Sarita Sosa reapareció ante cámaras para hablar sobre el reconocido intérprete.

La joven asistió al programa Despierta América, de Univisión, y el espacio presentó una entrevista que hizo Sarita a su madre, Sara Salazar, sobre su vida junto a ‘El príncipe de la canción’. Durante la charla, la viuda de José José contó, por ejemplo, que se enamoró del cantante a primera vista.

Sin embargo, Sarita Sosa se quebró y comenzó a llorar cuando su madre empezó a contar qué era lo que más extrañaba del famoso intérprete.

En el estudio de Despierta América, la joven señaló que “he estado bien, tratando de mirar hacia adelante y recordarlo con mucho amor”. Luego, cuando recordó qué es lo que más extraña de él se quebró y comenzó a articular palabras con un poco de llanto. Dijo que extrañaba "su sonrisa, sus consejos, su presencia en general, siempre era la luz de la casa”.

¿Qué fue lo último que le dijo José José a Sarita Sosa?

Durante la entrevista con el programa, Sarita Sosa reveló que José José, poco antes de morir, le pidió que se dedicara a la música.

“Uno nunca piensa que va a ser la última conversación. Recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque vivo muy cerca del hospital. Me dijo ‘ya llevas días aquí, ve a dormir unas horas y regresas’. Antes de irme me agarró y me dijo ‘prométeme que vas a cantar’. Eso fue lo último que me quedó de todo”, comentó la joven, quien fue una de las últimas personas que vio con vida al artista.

José José, últimas noticias:

