Ariana Bolo Arce denuncia a Latam Airlines por no poder regresar al Perú después de seis meses

La youtuber peruana Ariana Bolo Arce, quien está varada en México desde marzo, se mostró indignada a través de sus redes sociales al denunciar a la aerolínea multinacional Latam.

En su cuenta oficial de Facebook, la joven contó que al enterarse que las fronteras del Perú se abren el 5 de octubre se comunicó con la aerolínea para que cancele su vuelo y le den una nueva fecha de retorno.

Sin embargo, según indica la youtuber, le dijeron que no podría volver hasta fines de octubre o, en el peor de los casos, su vuelo se programaría para noviembre de 2020.

“Lo que está haciendo Latam Airlines es un abuso para sus usuarios", inicia el mensaje de la peruana. Ella asegura que se quedará varada dos meses más pese a que en la página oficial de Latam ya figuran vuelos disponibles.

“Me dijeron que no podían modificar la fechas porque ‘el vuelo seguía en pie’. Le explicaba mi urgencia ya que debía cumplir una serie de requisitos y era vital tener una fecha fija, a lo que dijeron ‘seguro dos días antes del 3 de octubre se cancela tu vuelo’. Después de días, por fin, hoy 28/09 cancelan el vuelo y, cuando llamo a pedirles la fecha más próxima, me informan que aún tendré que esperar hasta finales de octubre o noviembre. Argumentan que no hay vuelos hasta esa fecha, sin embargo, entro a su página y hay vuelos disponibles a casi 1.500 dólares por pasajero”, escribió.

“¿Pretenden que pague 1.500 dólares por cada integrante de mi familia que está acá varado conmigo? ¿Se olvidaron de los pasajeros que tienen pendientes y su prioridad es para quienes estén dispuestos a desembolsar plata?”, agregó.

Ariana Bolo Arce considera que es un abuso el trato que estaría manteniendo la aerolínea con las personas que están varadas fuera del país. “Quiero volver a casa y nunca más saber de esta aerolínea”, finalizó.

La República se comunicó con un representante de Latam Airlines, quien aseguró que están evaluando una respuesta para el caso de Ariana Bolo Arce.

