Miss Perú 2020: candidata de Lambayeque, Sandra Sosa, es la primera eliminada

El 27 de setiembre, la organización del certamen Miss Perú 2020 presentó, en su canal oficial de YouTube, el sexto episodio de su edición donde se decidió la salida de Sandra Sosa, Miss Perú Lambayeque.

La organizadora del evento Jessica Newton, junto a las tres reinas de belleza que conforman el jurado, Kelin Rivera Kroll (Miss Peru Universo 2019), Valeria Piazza (Miss Perú 2016) y Priscila Howard (Miss Perú 2017) evaluaron la presentación de la candidata.

“La vida me ha dado diferentes pruebas y las cumplí con éxito, estar dentro del top 10 es parte de ese proceso. Es un peldaño para llegar a mi meta, que es representar al Perú para llevar su diversidad cultural”, expresó Sandra Sosa, de 21 años.

La evaluación del jurado inició destacando que el conjunto de dos piezas en rojo que utilizó Miss Perú Lambayeque no fue el indicado.

En palabras de Valeria Piazza, la ropa que usó Sandra Sosa le jugó en contra: “El pantalón era muy apretado, las mangas muy grandes y el pelo encima le tapa el rostro”.

Por su parte, Priscila Howard rescató la buena presencia de la candidata no sin antes cuestionar que “le faltó naturalidad en su discurso”.

En la parte final del episodio de Miss Perú 2020 se decidió utilizar un comodín para salvar de la eliminación a Miss Lima Oeste, Mikella Callegari, hija de la conductora de televisión y también exreina de belleza Fiorella Rodríguez.

La decisión dejó fuera del certamen a la estudiante de administración de empresas y Miss Perú Lambayeque, Sandra Sosa.

“Todavía no esta lista para competir. Podría mejorar su desenvolvimiento [...] para regresar en una próxima edición”, opinó Kelin Rivera Kroll, quien fue secundada por su compañera Priscila Howard: “Efectivamente, la presentación de Sandra no fue la mejor en esta oportunidad. Hubo mucho por explotar y no lo hizo”.

Miss Perú 2020, últimas noticias:

