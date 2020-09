El 26 de setiembre, Mónica Cabrejos presentó la entrevista realizada al humorista nacional, Jorge Benavides, para el programa Al Sexto Día, donde el imitador recordó que en los primeros años de su trayectoria fue duramente criticado por un excompañero.

“Yo recuerdo a una persona que trabajaba conmigo en Risas y salsa que me decía: ‘Tú no imitas bien, no te salen las voces’. Ese tipo de gente existe y yo gracias a Dios no le hice caso porque sino no estaría donde estoy”, dijo.

Al hacer un recuento de sus personajes y caracterizaciones más celebradas, Jorge Benavides explicó la satisfacción que le produce entrar en el papel y escuchar que le dicen: “Estás igualito”.

Además, relató también la emoción que sintió cuando recibió la visita de un grupo de niños ciegos, y la reacción de una pequeña cuando hizo su imitación de la paisana Jacinta.

“Cuando escuchó mi voz la niña ciega, el abrazo [que me dio]. Se siente el cariño de la gente y hasta te hace llorar”, aseguró.

El humorista también dedicó unas palabras al recuerdo de su hermano Christian Benavides, fallecido el 8 de febrero de 2010 a causa de un cáncer de estómago.

“Todas las escenas que tengo con él, que son varias en la Paisana, son muy divertidas y la gente me lo dice”, relata Jorge Benavides.

Entre los secretos que reveló a Mónica Cabrejos estuvo su negativa a ver sus propias imitaciones.

“La verdad que no me gustan mucho [ver sus imitaciones]. No sé, no me gusta verme”, aseguró.

Jorge Benavides, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.