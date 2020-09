Emma Stone y Dave McCary se habrían casado en secreto, según revista People

Emma Stone se habría unido en matrimonio con Dave McCary tras dos años de relación, según indicó una fuente a la revista People.

De acuerdo al citado medio, la pareja contrajo nupcias durante la pandemia. Sin embargo, no se precisó la fecha exacta de la ceremonia.

Esta información se dio a conocer a solo dos semanas de que Emma Stone y Dave McCary fueran fotografiados luciendo las que serían sus alianzas matrimoniales mientras paseaban juntos en Los Ángeles.

La ganadora del Oscar y el guionista confirmaron su compromiso matrimonial en Instagram en diciembre del año pasado, con una romántica fotografía en la que la artista lucía su anillo con una perla engastada en una aureola de diamantes.

La pareja tenía planeado realizar su boda en marzo de este año. Sin embargo, el evento tuvo que posponerse a raíz de la pandemia del coronavirus.

Hace unos días, se difundieron unas imágenes en las que Emma Stone y Dave McCary caminaban juntos. En dichas fotografías, la actriz lucía un polo blanco con un holgado overol crema. Según reportó el diario británico The Sun, la artista mostraba una pequeña barriga que denotaba un embarazo.

In Touch Weekly reports Emma Stone and Dave McCary are expecting their first child together. 🚨🥰 pic.twitter.com/zRA7uuEpJS