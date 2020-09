Asmir Young: “Un feat entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt sería un boom” [VIDEO]

Asmir Young, quien acaba de lanzar su nuevo tema urbano “Mentiras”, señala que una colaboración musical entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt sería todo un éxito.

La cantante está muy familiarizada con estas artistas porque incursionó desde muy joven en el mundo de salsa. Hace un año dejó Son tentación para buscar su camino como solista.

En conversación con La República, Asmir Young rescató el trabajo de Yahaira Plasencia, ya que gracias a ella se inició en la salsa y los conciertos. Ahora, la intérprete apuesta por el género urbano.

Acabas de lanzar tu nueva canción “Mentiras”, ¿de qué trata?

Trata sobre las mentiras repetitivas, esas mentiras que dices “ya no más”, pero se va tornando un círculo vicioso y llega a ser algo tóxico. El mensaje que queremos llevar, si es posible a todo el mundo, es de fuerza para las mujeres.

¿Cómo fue tu transición de la salsa al género urbano?

Tenía mucho miedo al principio, pero era mi sueño. Creo que el sueño de todo artista es ser solista y me fui con todo porque el que no arriesga no gana. Soy bastante versátil y me encanta complacer a mi público

¿Qué recuerdos tienes de Son Tentación?

Todo lo he aprendido desde que entré. Creo que las chicas son muy profesionales. Paula (Arias) me ha enseñado muchísimo. Al público le gustó (su ingreso a Son Tentación) y me quedé con un pedacito de cada uno en mi corazón.

Antes de pertenecer a Son Tentación estuviste en la orquesta de Yahaira Plasencia, ¿cómo fue trabajar con ella?

Súper. Fue a la primera orquesta en vivo a la que yo entré. Estaba muy nerviosa porque tenía 17 años. Aprendí muchísimo de Yahaira y le agradezco por confiar en mí.

Yahaira Plasencia acaba de lanzar una canción cristiana y ha recibido muchas críticas

A mí me gusta lo que hace Yahaira y no creo que eso interfiera con que ame y se entregue a Dios, no lo creo así. Al contrario, me parece muy chévere que le cante a Dios, ella siempre ha sido muy cercana a Dios desde que yo la conozco.

¿Quién crees que es la salsera que más destacada en Perú?

Cada una en su estilo, pero en mis favoritas están Son Tentación, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Kate Candela.

Se habla mucho de una supuesta rivalidad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt

Creo que son cosas que tienen que dejar de lado. El Perú y el talento deben unirse y fusionar, imagínate un feat entre Daniela y Yahaira sería un boom.

Te casaste a los 20 años

Siempre me dicen “¿tan joven te has casado?” y digo “sí”. Estoy muy contenta y, de hecho, la cuarentena no has unido mucho más, hemos aprendido cómo manejarnos, somos un equipo, estoy con su apoyo al 100% y eso es lo más importante.

Ahora que estás en plena promoción de tu carrera como solista, ¿estás pensando en formar una familia?

Ahora estoy muy enfocada en mi carrera, por ahora no pensamos en hijos, pero más adelante yo creo que sí.

¿Qué otros proyectos tienes planeado?

Muchos y por eso estoy muy contenta, en el mes de octubre se vienen muchos feats internacionales.

¿Has realizado conciertos virtuales?

Estamos planeando eso. Hice shows privados, pero todavía no para todos mis fans.

¿Esos shows privados han sido virtuales?

Así es. .

Algunos artistas han asistido de forma presencial a eventos

Si he visto.

¿A ti te han propuesto hacer un show de manera presencial?

No, todavía no. No es bueno ponerse en riesgo, hay que cuidarse y cuidar a los demás también.

