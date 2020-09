Rebelde: Estefanía Villarreal, actriz recordada por interpretar a Celina Ferrer, retoma planes de boda

El 25 de setiembre, a poco menos de un año de anunciar que estaba comprometida, la actriz mexicana recordada por su papel de Celina Ferrer en la telenovela juvenil Rebelde, Estefanía Villarreal, confirmó a través de Instagram que continuaba sus planes de casamiento.

Inicialmente, la artista de 33 años había programado el enlace con su novio israelí Gidi Schwartz para abril de este año. Sin embargo, la ceremonia quedó cancelada a causa de su recargada agenda.

“Por el momento, tuvimos que suspender (la boda) porque tengo mucho trabajo. Estoy participando en el grupo musical Reinas de Corazones y empiezo una serie durante dos temporadas”, declaró Estefanía Villarreal a finales del 2019.

Ahora, la recordada Celina reafirmó su intención de continuar su camino al altar. “Y sí, dije sí y lo haré”, escribió la actriz de las telenovelas Carita de ángel (2000) y Un refugio para el amor (2012) que dejó a sus seguidores en suspenso sobre los detalles de cómo y cuándo se realizará la boda.

La pedida de mano de Estefanía Villarreal

Durante una entrevista a Editorial Televisa en marzo, la actriz mexicana brindó los detalles de cómo Gidi Schwartz le pidió matrimonio: “Estábamos en un crucero, organizó todo y no me enteré de nada. Había varios amigos nuestros y fue algo muy raro porque la gente que me conoce sabe que soy súper intuitiva, pero en aquella ocasión no lo noté”.

“Todo sucedió durante la noche elegante. Me llevó a un sitio muy especial del barco y había un par de personas con nosotros; de repente, todo paró y me quedé en shock”, dijo.

“Lo que más recuerdo fue cuando lo vi arrodillado y con el anillo. Mi única reacción fue decirle: ‘You are crazy!’, pero fue muy bello, lloré como nunca y por supuesto, acepté”, relató Estefanía Villarreal.

