María Pía Copello alcanzó casi 4 millones de reproducciones en YouTube con su nuevo tema “Like” después de un mes de haberlo estrenado. La animadora de televisión se mostró contenta con el resultado tras su debut en la industria de la música.

Ella visitó el programa Magaly TV, la firme para revelar detalles sobre su vida como influencer y tiktoker. Además, estuvo acompañada de su esposo Samuel Dyer Coriat.

“Estoy muy contenta con el éxito de ‘Like’. Era para animarlos, esa era la propuesta”, expresó la expresentadora de Esto es guerra.

Sobre si continuará lanzando más éxitos musicales, María Pía Copello dejó abierta la posibilidad de grabar un nuevo tema. “Puede ser, ya me gustó. Si el próximo video tiene 4 millones de vistas, me animo”, mencionó.

Descartó que compre seguidores como muchos personajes populares de las redes sociales. “Se habla mucho de eso, yo no he comprado nunca. A mí que me revisen”, agregó la animadora entre risas.

María Pía Copello se ha convertido en una empresaria. Tiene un grupo de producción con el que trabaja para ofrecer un contenido de calidad en las redes sociales. Este mismo equipo de creadores también manejan las cuentas de Magaly Medina.

María Pía Copello, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.