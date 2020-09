Lucho Quequezana: “Cuando pase esto, los artistas ayudaremos a sanar”

A un año de los Panamericanos, un evento en el cual hubiera necesitado de “seis días” para mostrar a todos los artistas que quería, Lucho Quequezana dice que “felizmente” no recibió invitaciones para la gestión pública. “Eso me permite estar concentrado en lo que más me gusta que es la música, donde espero estar metido hasta viejito”. Ahora alista la continuación de una serie de espectáculos diseñados para streaming.

Sigues recurriendo a tu paso por las aulas de audiovisuales para innovar el formato, ¿no?

De hecho sí, en el Live 2 (hoy, 5 p.m. en TLK Play) exploramos el audio 8D, hay que entender como músico que el streaming es una experiencia audiovisual. Durante el espectáculo pido que la gente se coloque los audífonos y es una especie de recreación de un mundo en 360 grados.

Empezaste como varios de tus colegas juntando público en bares y sin salir en la radio. ¿Qué tanto te sirvió eso?

Creo que justamente eso me ha enseñado que cada momento es difícil para un artista (ríe), mucho antes de la pandemia. Entonces, a lo largo de mi vida lo que he hecho es formar públicos para que se acerquen a lo que yo hago. Pero confieso que sí nos agarró un poco preparados porque hace cuatro años construimos el nuevo estudio.

Sin embargo, la crisis desnudó cada sector, incluso el cultural...

Es terrible, es una crisis generalizada. La crisis en cultura se suma a lo que los artistas ya estaban viviendo, que es duro e importante. Me solidarizo con mis colegas que están pasando por un momento muy difícil.

Las asociaciones de artistas deberían ser claves en este momento, ¿no? ¿Por qué no estás asociado a Apdayc?

Porque en realidad yo sentía que no había nada claro, como no lo hay ahora en esta crisis. No podía estar tranquilo en un espacio así, a pesar de que soy compositor y he hecho muchas cosas en estos últimos años (sonríe).

¿Siguen proponiendo que se renueve la directiva? (Se abrió una investigación en la Fiscalía.

Me imagino que hay gente que está queriendo hacerlo y en este tiempo no se ha podido por los problemas que han tenido. Cuando se aclare podrían atraer a más artistas que con todo derecho deberían estar en Apdayc.

¿Pero cobran regalías por tus canciones así no estés asociado?

Esa es justamente la parte que no está clara (sonríe). En teoría no deberían cobrar si es que no estoy asociado. Así que, mientras todo esto no sea realmente transparente de cómo se maneja o funciona, prefiero dedicarme a lo que más amo en la vida que es crear y diseñar música.

Tony Succar dijo que tenían un proyecto. ¿Está terminado?

Hicimos algo que saldrá pronto, no puedo spoilear. Pero es un capazo Tony, hemos encontrado muy buena química y a mí me encantaría hacer un proyecto más porque es una persona que quiere compartir la música, eso es lo más importante.

Con la intención -y desesperación- de que busques una profesión más estable en los 80, te escondían los instrumentos musicales. ¿Qué le sueles decir a tus colegas ahora?

(Ríe) Que el que nació para músico, no lo va a parar nadie. Quiero decir, hay que aguantar un poco más y, cuando pase esto, los artistas vamos a estar en la primera línea de batalla para empezar una especie de limpieza del alma. Creo que la gente va a buscar eso, sanarse emocionalmente.