Lily Collins: ¿quién es Charlie McDowell, novio y prometido de la actriz?

Lily Collins anunció su compromiso con Charlie McDowell, con quien mantiene una relación amorosa desde hace más de un año. A través de las redes sociales, la pareja ha protagonizado muestras de amor que han quedado grabadas también en las fotografías de sus viajes.

Sin embargo, muy poco se sabe sobre el prometido de la actriz debido a que este se dedica a trabajar detrás de las pantallas.

Conoce aquí todos los detalles sobre la vida de Charlie McDowell.

¿Quién es el novio de Lily Collins?

Charlie McDowell es un director de cine y escritor estadounidense. Tiene 37 años. Su padre es el destacado actor británico Malcolm McDowell, protagonista de películas clásicas como La Naranja Mecánica y Calígula. Su madre es la actriz Mary Steenburgen, quien es ganadora del Oscar y participó en cintas como Back to the Future III y Philadelphia.

El trabajo más recordado de Charlie McDowell es la película romántica The One I Love y el proyecto The Discovery.

Antes de iniciar su relación con Lily Collins, Charlie McDowell y la protagonista de Game of Thrones, Emilia Clarke, mantuvieron un romance. Este inició en octubre de 2018, al poco tiempo se separaron.

Sin embargo, la relación más larga y mediática de Charlie McDowell fue con la actriz Rooney Mara, con quien compartió seis años, desde el 2010 hasta el 2016. Ahora ella es la actual novia de Joaquin Phoenix. Además, fue vinculado sentimentalmente con la ex estrella de Disney, Hillary Duff.

¿Cuándo confirmaron Charlie McDowell y Lily Collins que eran pareja?

Charlie McDowell y Lily Collins aparecieron juntos en el set de filmación de Emily in Paris en agosto de 2019, lo que fue considerado una oficialización de su relación amorosa para la prensa.

Hasta el momento, la pareja aún no se ha presentado en la alfombra roja, pero han realizado continuas demostraciones de afecto través de Instagram.

