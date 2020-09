Kalimba revela detalles del romance que vivió con Aislinn Derbez

Kalimba ha revelado detalles de lo que fue su romance con Aislinn Derbez, una relación que fue considerada secreta por los seguidores más fieles de ambos artistas.

Fue el mismo cantante quien admitió este suceso en su vida que lo dejó marcado; a tal punto que le dedicó algunas de las canciones más populares de su carrera como solista.

Dos canciones y un romance

Durante una entrevista al programa de YouTube Pinky Promise, que conducen Melissa Galindo y Karla Díaz; el intérprete de “Tocando fondo” habló de su romance con la hija de Eugenio Derbez, e incluso confesó que estuvo tan enamorado de ella que lo reflejó en su música.

"Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez. Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho todo ese disco ‘NegroKlaro’, se lo escribí a ella. Ella lo sabe.

Asimismo, mencionó que se enfocó mucho en las letras de sus canciones, a tal grado de que consideró que fueron las mejores que ha hecho y las que más le han gustado de todos los álbumes que ha producido.

“Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al cien por ciento, ‘Guanabaya’ y ‘Huellas’”, indicó.

El fin de la relación

De acuerdo con el exintegrante de OV7, fue él quien le terminó a Aislinn poco después de que ella se fuese a estudiar a New York, debido a que no le quería ‘cortar sus alas’ para que terminara la escuela.

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corte", contó el artista.

Por último, Kalimba señaló que al inicio fue muy doloroso aceptar la ruptura, al ser uno de los momentos más sentimentales. Por ello, la buscó para regresar, sin embargo fue demasiado tarde, puesto que Aislinn estaba muy dolida y ya no quiso regresar con él.

“A mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón. Siento todo, estoy muy emocional, pero exageradamente. Lloro mucho, tengo ganas de platicarle a todo mundo cosas que nunca quise platicar”, sentenció.

Cantantes, últimas noticias: