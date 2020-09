Eva Ayllón revela que sufrió accidente en su casa: “Puedo decir que estoy viva de milagro”

Eva Ayllón forma parte de los exponentes de la música peruana. La cantante criolla se prepara para dar su segundo concierto virtual donde tocará temas de la Nueva Ola desde el CC Bianca de Barranco.

Durante estos meses, la artista peruana ha cumplido con la cuarentena para evitar contagiarse del coronavirus. Sin embargo, no ha estado bien de salud.

En una entrevista, Eva Ayllón reveló que sufrió un fuerte accidente en su casa. Cayó por las escaleras, lo que provocó una fisura en uno de sus brazos.

Temió por su vida. “La verdad casi no la cuento, me resbalé y rodé por las escaleras, me asusté mucho. Puedo decir sin equivocarme que estoy viva de milagro”, refirió la artista, quien aún utiliza una banda que se cuelga del hombro para sostener su brazo lesionado.

Pese a ello, se mostró optimista por reencontrarse con sus fans. “Fue un momento complicado, pero gracias a Dios ya me vengo recuperando poco a poco. Lo importante es que hay Eva Ayllón para rato y a seguir adelante por mi público”, manifestó.

‘Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos’ es el título del segundo concierto online que la interprete peruana estrenará el sábado 26 de setiembre a través de TLK Play.

“Agradezco esta posibilidad que nos da el streaming de llegar a más gente alrededor del mundo. Pueden vernos familias enteras, desde la comodidad de sus hogares, o en una tablet o en un celular, desde donde estén”, expresó la cantante criolla.

Eva Ayllón, últimas noticias:

