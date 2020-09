Avril Lavigne: datos de “Complicated”, canción que la convirtió en un ícono de los años 2000

Avril Lavigne es, sin duda, una de las principales representantes del género pop/rock de principios del nuevo milenio. Sus canciones no solo se convirtieron en himnos, si no que también marcaron a toda una generación. “Complicated” fue el tema con el que la canadiense debutó en la música y definitivamente el más popular de su repertorio.

Tras presentar su primer álbum de estudio en el 2002, la joven intérprete logró lo que muchas artistas solo soñaron con conseguir a esa edad. Con tan solo 19 años, recibió nominaciones en los Premios Grammy en la categoría de canción del año.

Sin embargo, detrás de “Complicated” existieron muchos detalles que posiblemente la mayoría de sus seguidores no sepan aún. A continuación, presentamos algunas curiosidades y datos de una de las canciones más representativas de este género.

El famoso equipo musical detrás de “Complicated”

Aunque actualmente muchos no podrían creerlo, Avril Lavigne fue rechazada por diversos equipos y productoras musicales. Luego de firmar un contrato con Antonio Reid de Arista Records, tuvo muchas dificultades para hallar a un equipo de compositores y arreglistas que estuvieran de acuerdo con la línea punk/rock que ella quería seguir.

En un primer lugar se intentó que la joven cantante interpretara canciones de género folk; sin embargo, ella se mostró firme en su decisión de optar por un sonido con influencias del rock y el teen pop.

El conflicto entre la disquera y su estilo musical estuvo a punto de dejarla sin contrato. Hasta que llegó el equipo de producción The Matrix, cuyos trabajos previos habían estado orientados a este tipo de géneros.

Avril Lavigne cantó una canción para los productores y ellos supieron en qué dirección encaminarla. Al día siguiente, volvieron a reunirse y escribieron “Complicated”.

¿En realidad Avril Lavigne compuso “Complicated”?

Una controversia gira en torno a la persona que realmente creó la letra del hit de Avril Lavigne. Por muchos años se ha dicho que, en realidad, la canadiense no compuso el tema, si no que lo habrían hecho los productores.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, la reconocida artista indicó que ella y Lauren Christy se habían encargado de la letra, mientras que los otros creativos del equipo trabajaron en la melodía.

Sin embargo, sus palabras fueron desmentidas por los propios ejecutivos de la productora The Matrix. “Avril venía, cantaba unas melodías y cambiaba una que otra palabra”, dijo Christy.

Aunque el tema nunca llegó a esclarecerse, en los créditos de la composición figuran como autores Avril Lavigne, Lauren Christy, Scott Spock y Graham Edwards.

“Complicated”: reconocimientos obtenidos

La primera canción de Avril Lavigne debutó dentro de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con el lugar 68. Pero, alrededor de 10 semanas después del estreno, se ubicó en la segunda posición, incluso llegó a superar a reconocidos éxitos como “Hot in here” de Nelly.

Además, fue incluida en el puesto 62 del listado de VH1 con las mejores canciones de la década del 2000. Del mismo modo, lo mismo ocurrió con la revista Rolling Stone y la Blender.

Aunque no tuvo éxitos con sus dos nominaciones en los Premios Grammy del 2003, sí ganó como el éxito internacional del año en la Ivor Novello Gala del mismo año.

Curiosidades del video musical de “Complicated”

Además de la canción, el videoclip de “Complicated” también logró convertirse en un ícono de la cultura punk. Años después de su estreno, se develaron algunos datos y curiosidades del primer single de Avril Lavigne.

- Fue el primer video en el que la artista canadiense usó su icónico look con corbata. Tras originar este símbolo de rebeldía, volvió a usar este implemento en otros clips como “Sk8ter boi” y “Here’s to never growing up”.

- La intérprete guardó la ropa del video musical y otros recuerdos en una caja fuerte que conserva en su vivienda.

- La grabación duró dos días en el Eagle Rock Plaza de Los Ángeles y no se cerraron las puertas del centro comercial para la producción. Avril Lavigne y los otros miembros de la banda tuvieron que grabar sus escenas en medio del bullicio del lugar.

- Los hermanos de la cantante aparecieron brevemente en escenas del clip. Matt y Michelle Lavigne pueden ser vistos en la cancha de baloncesto y en un sofá cerca del skatepark.

- Es el único video musical que contiene una introducción hablada.

