Sofía Franco se conmueve con el mensaje de cumpleaños de su hijo en lenguaje de señas [VIDEO]

Sofía Franco cumple 43 años este 25 de setiembre y no pudo recibir mejor sorpresa que el saludo de su hijo Salvador y su esposo Arturo Paz de la Barra. La exconductora llegó al programa En boca de todos para ser agasajada por esta fecha.

Además de expresarle su amor y orgullo por todas las obras sociales que ha realizado en los últimos meses, el emotivo video ocultó otro detalle: un mensaje en lenguaje de señas enviado por el pequeño.

Mientras el alcalde de La Molina hablaba frente a las cámaras, el primogénito de Sofía Franco interpretaba algunas de las palabras con sus manos.

“Hola, amor, acá estamos con nuestro amado hijo y queríamos darte esta bonita y emotiva sorpresa. Me siento muy orgulloso de ti porque ya hace meses vienes emprendiendo lo que siempre has querido: apoyar a la gente que más lo necesita. Desde acá decirte feliz cumpleaños, que sigan los éxitos y la armonía familiar que, poco a poco, venimos consolidando”, expresó el esposo de la artista.

Sin embargo, el mensaje final de su hijo fue lo que más conmovió a Sofía Franco: “Que tengas un buen día y te amo hasta el infinito”.

El conocimiento de Salvador sobre el lenguaje de señas no solo sorprendió a la cumpleañera, sino también a los conductores de En boca de todos. “Eso lo hizo él solito, no lo sabe a la perfección, pero siempre se comunica con mi mamá. (...) Mi amor, muchísimas gracias, sé que has dedicado un tiempito para estas palabras. Gracias a Salva también", finalizó la exconductora.

