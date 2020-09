Músico peruano Carlos Ardiles vence a la COVID-19 en el hospital de Ate Vitarte

El reconocido cantante y compositor de música peruana, Carlos Ardiles, de 51 años, logró vencer a la COVID-19 en el Hospital Emergencia Ate Vitarte del Ministerio de Salud (Minsa).

El menor de los hermanos Ardiles, quienes se dedican a interpretar canciones criollas, se mostró optimista y de buen ánimo al abandonar el nosocomio el último martes 22 de setiembre.

“Hasta que uno no vive en carne propia esta situación, no le da la debida importancia a la enfermedad. No es nada bonito pasar por esto, pero gracias a Dios, me estoy recuperando”, expresó el integrante de Los Ardiles.

Tras superar este duro momento, el artista confesó que mantuvo la esperanza de reencontrarse con su familia, lo que le dio las fuerzas necesarias para vencer el virus. “Tomemos conciencia de que esta enfermedad nos puede matar”, agregó el creador de la marinera norteña ‘Nadie como tú’.

También aprovechó el momento para agradecer a todos los colaboradores del nosocomio de Ate que estuvieron velando por su salud.

“Quiero agradecer a todos los profesionales de la salud, por su dedicación y amor a su profesión, por esa entrega en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Les pido que mantengan esa paciencia y calidez humana. ¡Sigan adelante!”, declaró Carlos Ardiles.

El doctor David Huisa, médico especialista en Medicina Interna del Hospital Emergencia Ate Vitarte, reveló detalles sobre la salud del cantante. “Presentaba síntomas como malestar general, dolor de cabeza y fiebre, por lo que se le administró un tratamiento basado en antibióticos y oxigenoterapia. Una vez completado el procedimiento, se fue retirando el oxígeno suplementario hasta que pudo respirar por sus propios medios”, manifestó.

Carlos Ardiles pudo reencontrarse con su esposa y tres hijos en su vivienda luego de 10 días de lucha contra la COVID-19.

Cabe destacar que él junto a sus hermanos Kilo y Jaime interpretaron la nueva versión de “Perú Campeón” para alentar a la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

Cantantes, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.