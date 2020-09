Juliana Oxenford muestra cómo decoró la habitación de su segundo hijo

Juliana Oxenford se encuentra esperando a su segundo hijo y debido a que falta poco tiempo para que nazca, decoró la habitación donde lo recibirá. La periodista de ATV mostró fotos de cómo quedó lo realizado por ella misma en el espacio que está destinado para su bebé.

Tras el nacimiento de su primera hija, la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana descubrió que sentía un gusto por decorar los ambientes.

Para esta nueva etapa de embarazo, la periodista volvió a usar su creatividad para la elección de la temática y diseño del dormitorio de su pequeño.

En las imágenes se observa que en la pared aparece dibujada una nave espacial y estrellas por encima de un fondo color azul, mientras que las demás cosas que rodean la cuna son de color verde pastel y blanco.

“A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuánto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloqué en la pared principal", contó la figura de ATV en Instagram.

Según Juliana Oxenford, no necesitó de la ayuda de una experta en decoración ni de empresas para conseguir el resultado que esperaba. Además, aseguró que se encuentra feliz tras su labor.

“Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y, luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo, finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados", finalizó.

Los seguidores de la periodista quedaron sorprendidos al ver las fotografías. “Te quedó hermoso”. “Te quedó lindo y lo hiciste con mucho amor, es lo que vale”. “Me encanta”. “No cabe duda que nuestros hijos sacan lo mejor de nosotras”. “Qué hermoso”, fueron algunos de los comentarios.

