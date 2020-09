Desde que inició su relación, el cantante de cumbia Deyvis Orosco mantuvo sus muestras de cariño con Cassandra Sánchez lejos de los medios. Sin embargo, ahora ambos lucen más enamorados que nunca a través de las redes sociales.

En esta ocasión, el artista peruano incursionó en TikTok, la popular plataforma de videos. Según contó el intérprete de “El arbolito", su primer clip en el que aparece junto a su novia logró alcanzar un millón de reproducciones en solo un día.

“Justamente, ayer (miércoles) lancé mi TikTok a pedido de la gente y de la propia Cassandra y, en un día, logré casi el millón de reproducciones”, afirmó el cantante de cumbia para Trome.

Deyvis Orosco reconoció que antes se dedicaba demasiado a su trabajo, por lo que no lograba compartir los momentos más felices que vivía con sus fans.

No obstante, pese a que el hijo del líder del Grupo Néctar está más activo en las redes sociales, aseguró que no tratará de exponer mucho su relación amorosa.

“Antes todo era trabajo. No pienso sobreexponer mi vida, pero hay que adaptarse. Vengo de una generación donde no existían las redes sociales, voy a seguir manteniendo mi vida en privado, pero no voy a quitarles a mis seguidores que compartan conmigo mi felicidad”, agregó.

Deyvis Orosco reveló que se prepara para darles una otras sorpresa a sus fans: se trata de un nuevo tema en colaboración con el reconocido grupo de cumbia Corazón Serrano. “Se viene algo histórico, dos instituciones de la cumbia se juntan, haré un feat con Corazón Serrano. Grabé una canción con todas las chicas, la próxima semana ya sabrán cómo se llama”, declaró el cumbiambero.

