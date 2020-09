‘De vuelta al barrio’ se reinventa

La cuarta temporada de ‘De vuelta al barrio’ inicia este lunes a las 8 p.m. con una primera semana grabada antes de la pandemia. “Así como íbamos, el programa no iba a salir (este año). La meta egoísta es no quedarnos sin trabajo y otra meta es seguir divirtiendo al país”, dijo el creador de la serie Gigio Aranda.

La producción tuvo que cambiar capítulos y “reinventar” la historia a partir de la salida de Mónica Sánchez -temporal-, la ausencia de los actores vulnerables a la Covid-19 y el ingreso de Magdyel Ugaz.

“Cuando me dicen que voy a pasar un año sin Adolfo Chuiman, sin Yvonne Frayssinet, Teddy Guzmán y Ana María Jordán, estaba temblando. Era un duro golpe. La palabrita es reinvención, y no queriendo usarla hemos tenido que hacerlo. Los personajes existen, no podemos contar con ellos, pero están”, sostuvo Aranda en una conferencia por Zoom.

Lucho Cáceres, Mónica Torres, Melania Urbina, entre otros, asistieron al barrio hecho en Pachacámac y coincidieron en que era importante, a pesar de la crisis, “dar alegría” a los espectadores. “Al comienzo grabamos pocas escenas, pero me siento segura en este espacio. Ayer me tocó la prueba molecular, nos la hacen cada mes”, comentó Melania.

A su turno, Magdyel agregó que está “abrazando” su nuevo personaje. “Si tengo que traer algo de la ‘Teresita’, lo traigo”. En ese sentido, Cáceres señaló que ‘De vuelta al barrio’ es parte del “fenómeno” televisivo iniciado con ‘Mil oficios’. “Esta serie se va escribiendo hace 20 años. Es la nave nodriza de las ficciones de América. Nos seguimos divirtiendo, pero con mascarillas”.

Sobre los ‘jales’ y reingresos, Gigio Aranda acotó: “Qué bueno es romper un vidrio y encontrar estas situaciones para salvar la emergencia, ¿no? Magdyel siempre está en nuestras cabezas, para una cosa o para otra, veinte veces la llamamos para el programa y finalmente aceptó”.

De otro lado, la productora Estela Redhead confirmó que Mónica Sánchez no grabará este año. “Ha tenido que retirarse de la serie por motivos personales. Cuando lo resuelva, estaremos esperándola. Solo aparecerá en la primera semana porque la grabó antes de la pandemia”.

Juego de cámaras y mascarillas

A diferencia de ‘La otra orilla’, a cargo de Del Barrio Producciones, que empleó maniquíes para algunas escenas y otros recursos para evitar el contagio; Redhead reveló que han basado la protección en el set a partir del distanciamiento.

“No hemos apelado a maniquíes, simplemente es un juego de cámaras: si tiene que estar más cerca, se hace el plano detrás. El actor tiene la mascarilla, el que está al frente y viceversa también. Entonces nos protegemos con juego de cámaras, no necesitamos maniquíes. Nuestros directores son tan capos que de verdad han hecho que los actores trabajen con mucha más confianza. Estoy feliz y quiero agradecer inmensamente porque trabajo con un equipo A1, somos una familia, nos cuidamos y creo que ese es el éxito de trabajar tantos años juntos. Los actores tienen solamente un camerino por persona, doble maquillaje, doble vestuario... para estar tranquilos y brindar la mejor serie a partir de este 28”.

