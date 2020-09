El último jueves 24 de setiembre, Magaly TV, la firme presentó un informe donde se le ve a Andrés Hurtado haciendo ejercicios de respiración y relajación, al aire libre, como parte de su terapia de recuperación tras estar varios días internado por el coronavirus.

Si bien el presentado de Porque mañana es sábado con Andrés aseguró que ya esta fuera de peligro, no pudo evitar mostrarse bastante afectado al recordar la etapa que toco vivir en la batalla contra la COVID-19.

“Acabo de terminar mis terapias y rehabilitando mis pulmones. Es poco a poco. Es mi segundo día de las terapias. Y yo tengo que trabajar el sábado. Ya estoy mejor. Tampoco quería que me vean así. Los que no lo tienen o los que no lo tuvieron no podrían entenderlo nunca. Yo sí, ya lo vencí. Ya estoy fuera de peligro”, sostuvo para el programa de Magaly Medina con la voz entrecortada.

Hace uno días su hija Jossety Hurtado, a través de sus redes sociales, comunicó que su padre había sido dado de alta y agradeció a quienes estuvieron pendientes de él.

“Hoy es un día maravilloso, mi papito Andrés Hurtado mató al animal. Hoy a las 6:50 a.m. entro a sus exámenes finales y lo más importante es que recuperó sus pulmones un 98%, ese 2% con terapias y entrenamientos, los tendrá al 1000% como diría él, en menos de una semana”, escribió en su cuenta de Instagram.

