Selena Gomez muestra la cicatriz que le dejó su trasplante de riñón

Tres años después de haberse sometido a un trasplante de riñón, la actriz y cantante Selena Gomez sorprendió a sus seguidores con la publicación de una fotografía en la que, por primera vez, muestra la cicatriz que le dejó la intervención quirúrgica en la parte baja del muslo.

En la fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la artista de 28 años, aparece luciendo una ropa de baño celeste que deja ver la gran cicatriz que le recorre la cara interna del muslo.

“Cuando me hicieron el trasplante de riñón recuerdo lo difícil que se me hizo al principio mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en las fotos, así que usaba prendas que me la cubrieran. Hoy más que nunca me siento segura de quien soy y de lo que he pasado... y estoy orgullosa de eso”, escribe Selena en su publicación que en pocas horas acumuló más de tres millones de likes.

La imagen es una colaboración promocional de la marca de trajes de baño La’Mariette, a quien también Selena se refiere en su post: “Felicidades por lo que están haciendo por las mujeres lanzando @lamariette cuyo mensaje es tan solo eso... que todos los cuerpos son hermosos”.

Selena Gomez se realizó un trasplante de riñón que le salvó la vida en 2017, debido a las complicaciones derivadas del lupus que padece. Y lo hizo con suma discreción, al punto que la noticia se supo varias semanas después de la operación. La donante fue su amiga, Francia Raisa a quien le está eternamente agradecida y con quien comparte un tatuaje idéntico en señal de su amistad.