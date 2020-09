Orquesta Zaperoko: fundador del grupo da su versión tras intervención en fiesta privada [VIDEO]

Jhonny Peña, fundador y líder de la Orquesta Zaperoko, se comunicó con el programa Tengo algo que decirte para dar su versión de los hechos, luego que agentes policiales intervinieran una fiesta privada en la que participó la agrupación en el Callao.

El evento se llevó a cabo en una cochera de Bellavista y la fuerte bulla de la celebración puso en alerta a los residentes de la zona, quienes llamaron a la Policía.

Durante el enlace en vivo con el programa de Latina, el involucrado pidió perdón públicamente por las incidencias ocasionadas y alegó que se trató de una reunión en la propiedad por su cumpleaños.

“Ante todo el mea culpa de esto. Mil disculpas a toda nuestra gente, a nuestros seguidores. Esta es mi cochera, acá está mi bus... El día de ayer fue mi cumpleaños y los muchachos me hicieron una sorpresa”, dijo el fundador de Zaperoko.

Sobre las bebidas alcohólicas que fueron requisadas por la Policía, como latas de cerveza y botellas de ron, el músico indicó que en su cochera tiene un depósito en el que almacenan productos para vender en la tienda de sus padres.

“Fueron 17 (los detenidos)... Yo estuve compartiendo un rato con ellos, pero después me retiré”. Esta declaración fue cuestionada por Lady Guillén, quien le recordó a Jhonny Peña que las reuniones sociales están prohibidas por la pandemia.

“Debiste decirles: no hagan nada”, expresó la conductora. A lo que el director de la Orquesta Zaperoko respondió: “Yo sé que fue un error, eso lo admito y pido mil disculpas a toda nuestra gente. Me dejé llevar por el momento (...) Sí han estado tomando, pero no cajas y cajas”.

