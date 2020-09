¿Mónica Sánchez se despide de ‘De vuelta al barrio’?

La cuarta temporada de ‘De vuelta al barrio’ inicia este lunes a las 8 p.m con una primera semana grabada antes de la pandemia. La producción y el elenco ofrecieron hoy una conferencia por Zoom y dieron detalles de cómo “reinventaron” la historia a partir de la salida de Mónica Sánchez, la ausencia de los actores vulnerables a la Covid-19 y el ingreso de Magdyel Ugaz.

“Si me dicen que voy a hacer un año sin Adolfo Chuiman, sin Yvonne Frayssinet, Teddy Guzmán y Ana María Jordán; estaba temblando. Era un duro golpe. La palabrita es reinvención, y no queriendo usarla hemos tenido que hacerlo. Los personajes existen, no podemos contar con ellos, pero están”, dijo el creador de la serie Gigio Aranda.

La productora Estela Redhead confirmó que Mónica Sánchez no grabará este año. “Ha tenido que retirarse de la serie por motivos personales. Cuando lo resuelva, estaremos esperándola. Solo aparecerá en la primera semana porque la grabó antes de la pandemia”. De otro lado, a diferencia de ‘La otra orilla’, que empleó maniquíes para algunas escenas y otros recursos para evitar el contagio; Redhead reveló que han basado la protección en el set, en el distanciamiento. “No hemos apelado a maniquíes, simplemente es un juego de cámaras: si tiene que estar más cerca, se hace el plano detrás. El actor tiene la mascarilla, el que está al frente y viceversa. Entonces nos protegemos con juego de cámaras, no necesitamos de maniquíes”.