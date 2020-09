Julián Zucchi expresa su amor por su familia: “Es un premio que te da la vida”

View this post on Instagram

No saben cuanto los extrañé... Después de haber estado más 6 meses conviviendo las 24 hrs con mi familia, pensé que irme unos días no sería tan difícil, pero fueron muy duros, los extrañaba todo el tiempo, está cuarentena ha creado lazos aún más fuertes de los que ya teníamos... LA FAMILIA es un premio que te da la vida y es el reflejo de constancia, amor y paciencia. Y a pesar de no poder ver a mi familia en Argentina (no saben cuanto las/los extraño 😢) solo puedo estar agradecido, sé que esto pronto acabará y nos reencontraremos, entre abrazo y largas charlas. A mi esposa hermosa @yiddaeslavap Y a mis dos hijos solo me queda decirles que... LOS AMO CON TODO MI SER. Y tú ¿a qué familiar tienes lejos?