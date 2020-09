Juan Carlos Orderique: “Lo más difícil para mí ha sido separarme tanto tiempo de mi familia” [VIDEO]

Juan Carlos Orderique se ha ganado el cariño del público con su carisma, extraños bailes y singular risa. A raíz de la pandemia, el conductor, quien es parte de Kandavu Management, se encuentra alejado de las cámaras de televisión, pero su vigencia se mantiene intacta en redes sociales.

Sin ser un experto en tecnología, el peculiar presentador se aventuró a esta nueva moda de las entrevistas en vivo a través de Instagram y ha tenido una gran aceptación por parte de los usuarios.

Durante una conversación con La República, el exconductor de La Previa, Juan Carlos Orderique, habló sobre sus retos con las redes sociales, de cómo le ha afectado la pandemia y de los estereotipos en la televisión, que, para él, ya quedaron en el pasado.

“No soy de la generación tecnológica, me ha costado un poco de trabajo, pero de verdad te permite conectarte en un segundo. Estamos con mi familia proyectándonos cómo será por Navidad (a través de Zoom). Es lo que nos ha tocado vivir y rescatar el lado positivo”, dice Juan Carlos Orderique sobre su acercamiento con las redes sociales.

¿Crees que la gente volverá a ser la misma cuando se termine la pandemia?

Cada uno va a sacar sus propias enseñanzas de esto. Estar separados de nuestros seres queridos, gente que ha perdido sus trabajos, negocios cerrados o ver un estadio sin público es impactante. Lo más difícil para mí ha sido separarme tanto tiempo de mi familia.

A pesar de las advertencias del Gobierno, aún siguen las reuniones familiares

No es un tema de solo las reuniones familiares, sino también el no cuidarse uno mismo al salir a trabajar. Nos ha tocado vivir el caso de una tía cercana que ha fallecido hace unos meses. Quizá, (por) el hecho de que no nos golpee directamente, hacemos que no haya ningún problema. Vamos a tener que convivir con el virus, cuidarnos más y a quienes queremos.

En 2018 sufriste la pérdida de tu hermano y cuñada, quienes perdieron la vida en un accidente automovilístico. Ellos dejaron a dos niños en la orfandad.

Es una situación bastante complicada que nos tocó vivir, es difícil asumir esta pérdida, sobre todo porque eran jóvenes. En un día (24 de diciembre) que todos deberíamos estar contentos… podría describirlo como uno de los días más difíciles y duros que me ha tocado vivir, pero hay que salir adelante. (A mi hermano) lo siento conmigo y siempre estará en mi corazón. Es un tema difícil para mí, pero lo cuento para que mi familia y mis sobrinos sepan que siempre vamos a estar unidos.

¿Cómo te estás reinventando?

Al principio fue bastante difícil porque no era muy tecnológico, no tenía tanto entusiasmo por las redes sociales, pero un día se me ocurrió hacer un programa concurso por Instagram porque veía que hacían enlaces en vivo. Mis dos sueños en la vida de la televisión son tener un programa concurso y uno infantil. Así se creó Canta ríe y juega, que ya tiene 4 meses a través de Instagram, donde nos han visitado Edison Flores, Yoshimar Yotún, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, etc. Esta pandemia no me permite acercarme a las personas y estamos viendo la forma de reencontrarnos. Yo sigo perteneciendo a América Televisión, pero estamos esperando que todo vuelva a la normalidad.

Ya que mencionas programas infantiles, ¿es cierto que quieres ser el nuevo Timoteo?

(Risas) De verdad que me encantaría. No ser el nuevo Timoteo, porque es un ícono como Yola Polastri, Nubeluz, Karina Rivera, María Pía, pero sí algo relacionado al mundo infantil. Hablé con él (Ricardo Bonilla ) hace como tres semanas atrás y hemos quedado en hacer algo, me encantaría.

¿Crees que ya se rompieron los estereotipos en la TV?

Yo creo que sí, se han roto hace un tiempo atrás, sino yo nunca hubiese ingresado a la tele. Creo que no solo es romper con los estereotipos físicos, que no tendría por qué ser así, sino dar un poco de aporte a la tele en el tema del entretenimiento, que la gente tenga otra opción de divertirse con humor blanco y sano, que es lo que yo he querido manejar desde mi personaje con La Previa. Creo que fue realmente una locura, Fútbol en América fue (el programa) que me da la oportunidad de cumplir mi sueño.

¿Extrañas la TV?

Extraño el contacto con la gente a través de mi programa… extraño la buena vibra.

Hace aproximadamente un mes, algunos hinchas de Universitario de Deportes salieron a las calles a celebrar el aniversario de su equipo sin las medidas correspondientes de seguridad

No hemos sido muy conscientes de lo que realmente estamos pasando. Siento que mucha gente no había tomado conciencia de los contagios, fallecidos y de lo triste que es perder a un familiar. No ha habido y, en algunos casos, no hay esta toma de conciencia de lo significa este virus para nosotros. El mejor amor y cariño que podemos hacer es alentando (al equipo), pero alentándolo en casa y disfrutar con los nuestros, sentados y gritando.

En 2019 protagonizaste un accidente automovilístico mientras manejabas en estado de ebriedad, ¿qué enseñanza sacas de aquel episodio?

No puedo referirme mucho a este tema porque todavía está en un proceso judicial, ya que hay una impugnación que hemos hecho. Muchas de las cosas que se comentaron no son exactas. La enseñanza que me deja es que pudo ser mucho peor, perjudicial para mi vida y la de los demás. Es un episodio lamentable, todos somos humanos y cometemos errores, la lección está absolutamente aprendida. Hay un momento en que uno se equivoca, pero se debe mirar para adelante porque no podemos quedar estancados, uno tiene que mejorar como persona y ser humano.

