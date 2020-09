Gian Piero Díaz recuerda cuando fue considerado "El cuerazo del año”

View this post on Instagram

Hace exactamente 21 años, recibí la sorpresa de ser considerado el cuerazo del año, en esa época la votación era por llamada telefónica. Yo recién tenía un par de años en el mundo de la TV, al que llegué de casualidad y nunca imaginé que algo así podía pasar. A los pocos días partí a Mexico y mi vida cambio para siempre. Esta portada significa para mi el inicio de una pasión con la que me choqué de frente y sin preguntar. #tbt