Esto es guerra: Said Palao elige ser de Los Guerreros tras diferencias con Los Combatientes

Este jueves 24 de setiembre, Esto es guerra presentó una edición que sorprendió a los televidentes, sobre todo por el ingreso de Said Palao al grupo de Los Guerreros.

¿Qué ocurrió? El hermano de Austin Palao ganó una competencia a Mario Irivarren y obtuvo la oportunidad de elegir a que equipo quería integrarse.

Luego de que ‘guerreros’ y ‘combatientes’ intentaron convencerlo de pertenecer a sus respectivos equipos, Said Palao advirtió que su decisión no estaría influenciada por Alejandra Baigorria.

“A mi también me sorprendió que Alejandra se fuera para el equipo de Los Guerreros. Yo sé separar perfectamente una relación con mi trabajo y mis convicciones. Aquí no tiene nada que ver con un tema personal o de pareja”, aseveró en el set de Esto es guerra.

Seguidamente, Said Palao eligió ser parte de Los Guerreros. Según dijo, esta vez no quiso formar parte de Los Combatientes porque muchos de ellos no confiaron en su rendimiento como competidor.

“Hay varias personas en el equipo cuyas opiniones tomo en consideración. Las personas en quien yo más confiaba y con quienes más sentía a gusto no tuvieron fe en mí”, sentenció.

Minutos después, el chico reality se colocó la camiseta del equipo en el que nunca había estado y se conmovió hasta las lágrimas. Además, les reclamó a Mario Irivarren y a ‘Pancho’ Rodríguez por su falta de liderazgo en el equipo de Los Combatientes en Esto es guerra.

