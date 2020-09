Christian Yaipén: “Creo que nadie en Perú es ajeno de escuchar una cumbia” [VIDEO]

Desde la Estancia de Monsefú (Chiclayo), la reconocida agrupación de cumbia Grupo 5 cuenta los días para realizar su segundo show virtual, el cual se llevará a cabo este sábado 26 de setiembre vía grupo cerrado de Facebook.

Christian Yaipén, líder de la orquesta, brindó detalles de este concierto y, también, dio su opinión sobre aquellos artistas que realizaron shows privados en medio de la pandemia, rompiendo con los protocolos y arriesgándose al contagio por el coronavirus.

Se animaron a realizar otro concierto virtual.

Es el segundo (concierto) con la orquesta completa. El primero fue por la petición de la gente y este también. (Los fans) No solo piden música nueva, sino llegan a un punto donde te dicen que hagas un concierto virtual. Yo creo que vamos por un buen camino. Gracias a Dios hay mucha gente interesada en este evento y tengo fe que irá muy bien.

¿Cómo toman cuando los seguidores, en medio de la pandemia, les piden más shows?

En realidad, el público es el que manda, si quieren una nueva canción, si piden nuevo video estamos aquí. Si quieren un concierto debe ser porque les hace falta ir a bailar.

¿Qué opinas de la situación de la cumbia en nuestro país?

La cumbia es un género muy querido, hay quienes lideran en este país con el ritmo y también hay quienes se preocupan por hacer nuevas cosas, y no solo en la cumbia, sino en la salsa o diferentes géneros. Tuve la oportunidad de haber recorrido muchas partes del país y me doy cuenta, no sé si es el Grupo 5 o la cumbia, pero recauda mucha gente, muchos fanáticos a bailar y a disfrutar de los conciertos.

¿Por qué crees que la cumbia va de generación en generación?

Siempre toca reinventarse, ponerle unos toquecitos nuevos y no quedarse en el pasado. Creo que nadie en Perú es ajeno de escuchar una cumbia, en un cumpleaños, por más salsero que sea, nunca falta “El ritmo de corazón” o un “Apostemos que me caso”. Es un género que se baila y se consume sí o sí en Perú.

¿Cómo el Grupo 5 ha lidiado con la pandemia?

Seguimos respetando todo porque no hemos ganado ninguna batalla. En cuanto al evento del 28 julio, lo hicimos como se debería hacer y respetar. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, como reinventarse para hacer estos conciertos vía streaming. Gracias a Dios tenemos todos los equipos a la altura para dar un buen concierto.

Se ha visto que algunos artistas han realizado shows privados sin respetar las medidas de bioseguridad, ¿al Grupo 5 le ha llegado alguna propuesta así?

No.

¿Qué opinas sobre eso?

Hay que quererse un poquito, creo yo. De mi parte puedo decir que tengo muchos familiares fallecidos y me duele mucho. Hay mucha gente y amistades que les da igual, veo sus historias y están reunidos. Creo que nos ha tocado diferente, en mi familia han muerto muchos integrantes. Más allá temerle a la muerte, mi temor es contagiar (a otros) y por mi culpa matar a alguien.

Muchas personas han perdido seres queridos, familiares, amigos, conocidos…

Un amigo no duele ¿sabes? Es mentira, te puede doler un día, pero que se te muera un familiar directo o hasta cinco ya es diferente el dolor, ya no estás jugando. Yo ya no estoy para que mis amigos me digan “Oye, ven para comer un cebichito”.

Volviendo al tema de los espectáculos, en tu show pasado cantaste el tema “Valicha” en quechua

Tuve una entrevista y me preguntaron que le prometes al país y me quedé mudo…y dije que iba a cantar en quechua y salió muy bonito. En realidad, tuve un problema porque era la primera vez que yo cantaba en quechua y más pronunciar, quería saber que significaba cada palabra.

¿Y para este show en qué idioma cantarás?

(Risas) Grupo 5 termina sus conciertos con marineras norteñas y huaynos y si la gente pide “Valicha” lo podemos volver a tocar. Ese es el gran plus de tener a toda la orquesta en vivo.

