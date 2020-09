‘Cholo Cirilo’ se aleja del medio artístico para iniciar negocio: “No es fácil emprender”

Ubaldo Huamán, quien interpreta al 'Cholo Cirilo", inauguró un nuevo emprendimiento el pasado miércoles 23 de setiembre. El actor habló acerca de la situación del medio artístico en medio de la pandemia del coronavirus, además de su estado de salud tras superar la nueva enfermedad.

“Yo tenía un gira por Europa en junio o julio, iba ir a Italia, Madrid, Bélgica, Alemania y me quedé en stand by” comentó el artista en conversaciones con La República. “Aquí no podía hacer mis shows virtuales por mi parálisis facial”, añadió.

Para Ubaldo Huamán, la crisis en el rubro del entretenimiento no es una excusa para dejar de trabajar y al igual que muchos de sus colegas, decidió reinventarse y alejarse momentáneamente de su personaje, para emprender un nuevo negocio.

“La vida artística se paralizó para todos, los músicos, los cantantes, los actores, hemos quedado paralizados. Tengo un primo que es emprendedor en Las Malvinas, así que como jugando entré al negocio de la venta de artículos para celulares y computadoras”, reveló.

El recordado cómico ambulante inauguró dos tiendas en la galería El Progreso, donde se dedica a la venta de importaciones. Ubaldo Huamán se muestra optimista con esta etapa de su vida y asegura que cuando se reactiven los eventos públicos, regresará como el ‘Cholo Cirilo’.

“Hoy día (jueves 24 de setiembre) ya empezamos a trabajar, como todo negocio tiene un proceso hasta que la gente ya conozca la tienda. No es fácil emprender, para implementar una tienda tienes que tener un capital guardado, no es como decir ya tengo un local y pongo, no. Tienes que llenarla de productos y he invertido por lo menos 10 mil dólares”, explicó.

Por otro lado, Ubaldo Huamán detalló cómo supero la COVID-19, enfermedad que lo tuvo bastante estresado. “Me dio durante la segunda semana de mayo, tuve bronquios y tos. No le di tiempo para que avance, a Dios gracias he tenido buenas defensas y han combatido al coronavirus, también tenía que tomar medicamentos", aseveró.

“Como secuela de eso, me dio parálisis facial casi tres meses y medio, pero ya estoy casi recuperado. Estuve llevando un tratamiento, primero con una neuróloga y luego con un terapeuta”, finalizó.

