Yahaira Plasencia conmovió a sus seguidores al estrenar el videoclip de su tema “Gracias mi Dios” en Youtube este miércoles 23 de setiembre por la tarde.

En esta oportunidad, la cantante dejó la salsa a un lado para interpretar una balada, en la cual le agradece a Dios por los logros que ha obtenido en su vida personal y su carrera como artista.

“Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona: la música. Realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte”, escribió Yahaira Plasencia en sus cuentas de Instagram y Facebook.

“Soñé desde niña cantarle y agradecerle por todas las bendiciones que me ha dado, es mi gran sueño y el de mi madre también. Esta canción va para todos ustedes con mucho amor y sobre todo para mi señor que me ha dado absolutamente todo. Quiero que sepan que Dios jamás te dejará, jamás abandonará ¡Cree en él!”, añadió la intérprete en su publicación, junto a la que mostró parte de su nuevo videoclip de Youtube.

Yahaira Plasencia acotó, además, que “Gracias mi Dios” está dedicada especialmente a su madre, quien siempre le ha brindado su respaldo, sobre todo en los momentos difíciles que ha tenido que afrontar.

Yahaira Plasencia, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.