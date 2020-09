Rolling Stone incluye discos de Bad Bunny y Rosalía en lista de 500 mejores de todos los tiempos

La revista Rolling Stone, especializada en música, presentó la actualización de su lista de ‘Los 500 mejores discos de todos los tiempos’. Entre las sorpresas, figuran los nombres de los artistas Rosalía, Shakira, Daddy Yankee y Bad Bunny.

La cantante de “Con altura” lleva la delantera con su álbum El mal querer (2018) en el puesto 315. “El resultado es una de las mejores mezclas de modernidad y tradición del siglo XXI”, señala el medio estadounidense.

El disco de Bad Bunny X 100PRE (2018) se coloca en el puesto 447 por mostrarse “descaradamente crudo y totalmente vulnerable”. El trabajo del puertorriqueño supera al álbum Barrio fino (2004) de Daddy Yankee, ubicado en el puesto 473.

Mientras que ¿Dónde están los ladrones? (1998) de Shakira se ubica por debajo de todos los mencionados, en el puesto 496.

El disco que encabeza la lista es What’s Going On (1971) de Marvin Gaye, seguido de Pet Sounds (1966) de The Beach Boys y Blue (1971) de Joni Mitchell.

La última vez que se actualizó la lista de ‘Los 500 mejores discos de todos los tiempos’ fue en 2012, en ese entonces, se hicieron ligeros cambios. Sin embargo, la tabla original fue creada en 2003. Allí el álbum Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles se colocó en el puesto número 1.

Otros nombres de famosos cantantes que destacan en la nueva lista son: Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Genne Simmons, Stevie Nicks o Adam Clayton.

Cabe destacar que esta actualización de la revista Rolling Stone se llevó a cabo gracias a un electorado compuesto por más de 300 profesionales.

Bad Bunny, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.