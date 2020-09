Rebeca Escribens dedica romántico mensaje a su esposo y revela su primera foto juntos

Rebeca Escribens celebró el cumpleaños de su esposo de una singular manera. La conductora de América Espectáculos escribió una romántica dedicatoria a su pareja y mostró la primera foto que se tomaron juntos.

“Qué bueno haberte encontrado, esposo mío, y en pandemia, mejor aún. ¡Feliz cumpleaños, cincuentón! Te amo, mi viceversa”, expuso recientemente en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen se puede observar a una joven Rebeca Escribens abrazando a su esposo Carlos en una playa. Sin embargo, el rostro de su cónyuge fue tapado por un emoji con el fin de resguardar su imagen.

La publicación captó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes resaltaron la belleza de la conductora de América Televisión y le auguraron una larga relación con su esposo. Hasta el momento, la fotografía de Instagram ha acumulado casi 22.000 ‘me gusta’ en la red social.

Cabe resaltar que la figura de la pantalla chica lleva quince años casada junto a Carlos, a quien coincidentemente conoció en un matrimonio. “No tenía idea quién era yo (...) No me dijo para salir antes de tiempo, no pidió teléfono, no me invitó a bailar, lo cual me encantó”, reveló Rebeca Escribens en una entrevista a Caretas.

