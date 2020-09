Julio Iglesias: los 77 años de la estrella española

Redacción fama

Julio Iglesias, el mítico cantante español, cumple hoy 77 años. Padre de ocho hijos y abuelo de cinco nietos tiene, sin duda, un gran motivo para celebrar. Y es que consiguió que la justicia no reconozca a Javier Santos como su noveno hijo.

Santos, pese a que la prueba de ADN arrojó un 99,9% de probabilidades de que efectivamente fuera hijo del cantante, recibió un ‘no’ de parte de la Audiencia Provincial, que rechazó su moción basándose en que se trataba de un caso ya juzgado por el Tribunal Supremo hace veinte años.

Como era de esperarse, Javier no se ha quedado con los brazos cruzados y ahora mira con optimismo que su caso ha sido denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, hecho que le abre un resquicio de esperanza.

La última imagen del intérprete de icónicos temas como ‘Me olvidé de vivir’ y ‘Nathalie’ es de hace unas semanas y se le ve caminando por una playa de la República Dominicana con la ayuda de dos jóvenes. La foto llamó la atención por su deterioro físico. De inmediato, el cantante madrileño tranquilizó a sus seguidores: “Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa.

En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado”, reseña el diario La Vanguardia. Ese pasado glorioso del cantante español más internacional (más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, 2.600 de oro, grammys y un sinfín de premios) arrancó precisamente como ahora, sin poder andar.

Y es que hace 58 años, volvió a nacer. Fue en 1962, el día antes de su cumpleaños cuando tuvo un accidente automovilístico que estuvo a punto de costarle la vida. El parte médico decía que no volvería a caminar. Fue su fuerza de voluntad la que consiguió que año y medio después andara con ayuda de unas muletas. Pero el accidente arruinó su futuro prometedor como futbolista del Real Madrid.

Hundido anímicamente, solo la guitarra que le regaló un enfermero (Eladio Madaleno) para que ejercitara sus dedos y se distrajera consiguió levantarle el ímpetu. Empezó a componer y a cantar. Su primer tema fue ‘La vida sigue igual’, que compuso durante su convalecencia y con el que ganó el Festival de Benidorm, el 17 de julio de 1968. Al año siguiente se convirtió en película autobiográfi ca.

Sin giras y sin poder caminar, parece ser que Julio Iglesias ha retomado el antiguo proyecto de escribir su autobiografía: “Tiene una memoria prodigiosa y ahora quiere contar sus vivencias”, declaró recientemente Miranda, su esposa.

