Hijo de ‘Cachuca’, líder de Los Mojarras, revela que su padre no podría cantar tras la COVID-19

Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, sigue luchando contra la COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hipólito Unanue desde hace 35 días.

Su hijo Jeison Condori brindó una entrevista donde reveló detalles sobre la salud del líder de Los Mojarras. El heredero del rockero peruano mencionó que su padre tuvo que someterse a una traqueotomía, operación que lo dejaría sin voz para cantar como lo hacía en sus conciertos.

Cabe destacar que el cantante presentó una leve mejoría, pero su estado aún es delicado. “Ayer se le realizó una traqueotomía ya que tenía mucho tiempo la máquina de oxígeno con los tubos por la boca. Gracias a Dios todo salió bien, mi padre tuvo algunas mejorías desde el último 20. Me da esperanzas, pero aún nada está dicho”, declaró el hijo del artista para La República.

El intérprete de “Triciclo Perú” no podría volver a cantar en los escenarios. “Los doctores me han mencionado que posiblemente mi padre no volverá a cantar. Entonces, al no volver a cantar para mí y mi mamá sería como cortarle las piernas. A raíz de esto mi padre va a necesitar mucha ayuda, terapias psicológicas ya que va a estar devastado por la posible pérdida de su voz”, señaló.

Por otro lado, el joven denunció que unos sujetos estarían lucrando con la salud de su padre. Según él, se trata de Dani Tayco, cuñado de la pareja de ‘Cachuca’, quien estaría cobrando las donaciones que recibe la familia, y Dante ‘Choclito’ Oliveros, en cuyo caso estaría intentando patentar el grupo Los Mojarras a su nombre.

“Pedimos a la gente que sea un evento gratuito y que si dejan cuentas para depositar, no lo hagan. Esas cuentas no están siendo manejadas por mi padre, entonces no sabemos el dinero a quién va y no queremos que nadie lucre con su nombre", señaló.

‘Cachuca’, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.