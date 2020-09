Germán Loero fue dado de alta tras sufrir accidente de tránsito: “Me tomaré unos días para recuperarme”

El lunes 21 de setiembre, el actor Germán Loero anunció en su cuenta de Instagram que sufrió un accidente de tránsito en Miraflores. Como resultado del fuerte impacto, el artista peruano quedó con una costilla fracturada.

En la imagen que publicó se observa que está postrado en una camilla. “Sí, me atropelló un carro pero estoy bien ¡Gracias a todos por sus vibras!”, escribió.

Sin embargo, en una última declaración, Germán Loero confirmó que ya se encuentra en su casa esperando su pronta recuperación. Además, reveló detalles de cómo fue el accidente.

“Ya me encuentro mucho mejor, ya estoy en mi casa. Gracias a Dios solo tengo una costilla fracturada. Yo estaba con mi scooter en Miraflores y un auto me vino encima, pensaba que iba a frenar y nunca lo hizo, felizmente que pude reaccionar y usar mi cuerpo para no romperme mi cabeza en la caída”, expresó el actor para Trome.

Según el actor de la recordada serie Así es la vida, el chofer que manejaba el auto aún no se ha comunicado con él. Ambos pasaron por el examen de alcoholemia.

“La policía nos hizo el examen a los dos, y cuando me recupere seguiré todos los procedimientos que la policía me indique, pues he sido la víctima y hasta ahora el chofer no se ha comunicado conmigo. Además, voy a pedir los videos a la municipalidad de Miraflores”, agregó.

Suspenderá sus clases virtuales hasta que pueda reponerse. “La costilla rota no va a sanar en varias semanas, pero me tomaré unos días para recuperarme y volver a dictar mis clases online, pues de eso estoy viviendo”, señaló el artista.

Germán Loero, últimas noticias:

