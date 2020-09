Esto es guerra: Ducelia Echevarría muestra su incomodidad tras ingresar a ‘los combatientes’

Esto es guerra se encuentra conformando nuevos equipos para la competencia luego de los reclamos de algunos integrantes sobre la desigualdad que hay entre los dos grupos. Esto no le gustó nada a Ducelia Echevarría, quien protestó fuertemente cuando fue incluida en ‘los combatientes’.

Durante el segmento llamado La confrontación, Mario Irivarren y sus demás compañeros debieron escoger a tres piezas clave que pasarían automáticamente al equipo rojo y verde.

Luego de varios minutos de debate, finalmente escogieron a Rafael Cardozo, Pancho Rodríguez y Ducelia Echevarría, quien expresó su molestia por la decisión del capitán porque pertenecía al equipo rival.

“Yo no me voy a ir a un equipo tan inestable. Si ellos habían decidido que Paloma iba a estar ahí, ¿por qué me cambiaron al final?", expresó la joven competidora de Esto es guerra.

En ese momento, Mario Irivarren intervino y le explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a elegirla para su equipo: “Para mí seguramente en un par de meses, Ducelia vuelve a ser la mejor”.

Tras evidenciar su incomodidad, la oxapampina aceptó integrar ‘los combatientes’ y aseguró que será muy rigurosa con sus compañeros de equipo.

"Yo me voy a ir a ese equipo, sí. Pero si no quieren competir porque les duele el dedo, lo voy a decir. Si no quieren competir porque estamos perdiendo y no quieren definir, lo voy a decir... Cuando me quieran eliminar, me voy a defender. A mí nadie me va a callar”, dijo Ducelia Echevarría antes de ingresar a los camerinos.

Esto es guerra, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.