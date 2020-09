Almendra Gomelsky dedica emotivo mensaje a su padre tras un mes de su partida

A un mes del fallecimiento de su padre Almendra Gomelsky compartió un conmovedor mensaje dedicado a su progenitor.

A través de sus redes sociales, la exanimadora infantil, expresó cuánto extraña a su papá, pero reveló que se siente tranquila porque está en un lugar mejor.

“Hace un mes tu residencia cambió al cielo. Hace un mes, me ves desde tu propia nube y no sabes cuánto te extraño. Me hace feliz saber que estás en un lugar mejor, descansando y cuidándonos mucho. ¡Eres el angelito mas lindo!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Como se recuerda, en el pasado mes de agosto, la exintegrante de Nubeluz indicó que su padre había dado positivo al coronavirus. Al poco tiempo, mediante sus redes sociales, Gomelsky informó con unas sentidas palabras el fallecimiento.

“Mi papi hoy se despidió de nosotros y lo visualizo de esta manera en mi mente, despidiéndose con esa picardía que lo caracterizaba. Papi, extrañaremos tus historias, conversar contigo y disfrutar de tu compañía. Te llevamos con nosotros en nuestro corazón por siempre”, precisó la expresentadora de TV.

“Gracias a todos los ángeles que se cruzaron en nuestro camino y nos ayudaron en estos días. Mi familia y yo les agradecemos a todos ustedes de corazón por sus oraciones”, agregó.

