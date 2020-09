Susy Díaz niega haber celebrado su cumpleaños con invitados: “Yo cuido mucho mi salud”

Susy Díaz se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre las imágenes que mostró el programa Magaly TV, la firme, donde se señala que habría celebrado su cumpleaños con más de diez invitados.

La excongresista decidió aclarar la situación en un video dirigido a sus seguidores. Allí, mencionó que su cumpleaños es el 28 de setiembre y no como se deja entrever en el informe grabado el pasado sábado 19.

Susy Díaz se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre las imágenes que mostró el programa Magaly TV, la firme. Foto: difusión.

Según Susy Díaz, ella recibió una invitación de su amiga para un almuerzo que sería íntimo; sin embargo, luego se dio con la sorpresa de que otras figuras de la farándula peruana estaban presentes.

“Quiero aclarar una situación. Ayer, en el programa de Magaly, sacaron una imágenes de que estaba celebrando mi cumpleaños, pero no es el 19, sino el 28 de setiembre. Mi amiga Vanessa, que es como mi hermana espiritual, me invitó a un almuerzo en la casa que iba hacer otra amiga, Marthita. Ella me iba a cocinar algo rico, pero iba ser una reunión de tres personas. Cuando llego a la vivienda, encuentro a Paloma de la Guaracha, y me dijeron que habían traído a unos mariachis”, señaló.

La también actriz cómica aseguró que al ver esa “cantidad de gente se asustó" y salió de la reunión. Además, afirmó que cumple con las medidas impuestas por el Gobierno para prevenir el coronavirus.

“No estuve ni unos minutos y me salí de la reunión. Yo respeto mucho las normas, soy respetuosa de las leyes. Yo cuido mucho mi salud y gracias a Magaly, que sacó (las imágenes), se ve cuando salgo corriendo asustada de la fiesta. Yo pegué la carrera, porque mi salud puede peligrar. Hay que cuidarse, yo no soy una persona joven", agregó.

Susy Díaz asegura que viene respetando las medidas para combatir al coronavirus. Foto: difusión.

“Yo no estuve en el lugar, me fui, no estuve en la reunión, me escapé. Pegué la carrera porque las reuniones están prohibidas, hay que guardar el distanciamiento social. Vuelvo a repetir, yo respeto las normas”, finalizó Susy Díaz.

