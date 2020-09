Renzo Schuller vuelve a la conducción de América hoy tras ser operado: “Feliz de estar en casa”

Renzo Schuller finalmente regresó a la conducción de América hoy, programa de espectáculos que conduce junto a Ethel Pozo. El actor tuvo que alejarse por unos días de las cámaras debido a que se sometió a una operación por una hernia discal.

Dos semanas después de la cirugía y tras haberse recuperado, se anunció la presencia del presentador en el set de América Televisión. El hecho emocionó también Yaco Eskenazi, quien lo reemplazó durante este tiempo.

“Esta mañana, además de mi compañero Yaco Eskenazi, también está con nosotros Renzo Shuller. Hoy los dos me acompañan”, dijo Ethel Pozo a los televidentes.

Al ingresar a los estudios de grabación, el conductor no dudó en saludar a su público y expresó: “Ya estoy acá de vuelta”.

El actor regresó al set de América Hoy tras una operación. | Foto: Difusión

En declaraciones luego del programa, el artista expresó estar muy contento por volver a América hoy e indicó que por el momento debe tener cuidado.

“Feliz de estar nuevamente en casa. Aunque no puedo moverme mucho aún, hoy me he sentido muy cómodo durante la conducción", aseguró.

Del mismo modo, Renzo Schuller resaltó el buen ambiente que se vive dentro del espacio junto a sus compañeros Ethel Pozo, Yaco Eskenazi y los demás trabajadores: “Siempre están escuchándonos, este buen ambiente de trabajo hace que todo sea más placentero”.

