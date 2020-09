‘La Tigresa del Oriente’ superó el coronavirus: “Soy una guerrera, una mujer fuerte”

Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, confirmó que superó la COVID-19, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado mes de agosto.

La figura de la farándula peruana confesó que tuvo síntomas fuertes. “Cuando me diagnosticaron la enfermedad, me dio mucho miedo, porque me sentía muy mal, tenía escalofríos, no podía respirar", expresó durante una entrevista para Trome.

Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, confirmó que superó la COVID-19. Foto: Facebook La Tigresa del Oriente

Sin embargo, el apoyo de su familia fue importante para su recuperación. "Gracias a los cuidados de mis hijas, pude salir adelante y vencer el virus. Mucha gente me dio la mano, como los médicos de Check Salud. Ernesto Pimentel, Manolito Rojas también estuvieron pendientes de mí”, afirmó.

La youtuber peruana de 74 años aseguró que el coronavirus le ha dejado algunas secuelas. “Todavía me canso al caminar, me falta el aire cuando hablo mucho. El médico me dice que poco a poco me recuperaré por completo... Hay Tigresa para rato. Soy una guerrera, una mujer fuerte", mencionó.

La youtuber peruana de 74 años aseguró que el coronavirus le ha dejado algunas secuelas. Foto: Instagram La Tigresa del Oriente

‘La Tigresa del Oriente’ prepara su regreso al espectáculo con el lanzamiento del videoclip de su tema “La gente critica”. Además, anunció que ha escrito algunas composiciones. Una de ellas, está dedicada a sus dos hijas.

Cabe destacar que Judith Bustos lamentó el fallecimiento de su hermano víctima del coronavirus en Iquitos. “Falleció hace poco más de un mes por la COVID-19, con él, compartí muchas cosas antes de la cuarentena. Luego, cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco, que me enteré de su partida”, relató la artista al diario Karibeña.

