Actriz Alexandra Beffer denuncia públicamente que ‘Chabelo’ la acosó

La actriz y productora de televisión Alexandra Beffer denunció públicamente que fue víctima de acoso sexual por parte del presentador infantil Xavier López ‘Chabelo’.

En una entrevista a TV Notas, la artista relató dos hechos que vivió con el animador infantil. En el primero de estos, dijo haber sufrido ‘humillaciones y ofensas’ de parte de ‘Chabelo’ cuando ella aún era una niña y él un hombre adulto de 43 años aproximadamente.

Portada de TV Notas resaltando la denuncia de Alexandra Beffer contra Xavier López 'Chabelo'. Crédito: captura TV Notas

“Cuando tenía como 8 años, íbamos en familia a Chapultepec, a un centro de convivencia infantil, y un día ahí estaba mi ídolo Chabelo, grabando su programa, me colé entre la gente hasta la primera fila, pero como no me hacía caso, me trepé al templete por la parte de atrás y él estaba tomando agua”

“Se portó muy grosero conmigo. Me dijo: ‘Escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés [molestando]’”, relata.

El segundo incidente que detalla Alexandra Beffer, sucedió siendo una mujer adulta, casada y con un hijo. Según dijo, ella intentaba retomar su carrera como actriz, por lo que acudió a una audición convocada por ‘Chabelo’ para un nuevo programa llamado La cuchufleta.

Alexandra Beffer en la época en la que aproximadamente dice haber sido acosada sexualmente por Xavier López 'Chabelo'. Crédito: Instagram

Al casting acudió acompañada de su esposo (ya fallecido) y de su hijo de 3 años, quienes la esperaron en la sala de visitas, mientras ella era entrevistada por el animador infantil.

“Yo estaba en el escritorio mostrándole las fotos y en ese momento me tomó la mano y me hizo propuestas grotescas. No podía creer lo que me estaba pasando”.

“Me preguntó: ‘¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?’, y le dije que era muy importante porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar, un rapidín y estás al aire’”.

Alexandra Beffer le recriminó al presentador su conducta: “Le respondí: ‘Señor, allá afuera está mi esposo’, y me contestó con sarcasmo: ‘¿Y quién se lo va a decir?, ¿cómo se va a enterar?, ¿se lo vas a decir tú?, porque yo no’. Se portó muy mal conmigo”.

La intérprete finaliza su relato explicando por qué en ese momento no denunció el hecho, ni se lo relató a su esposo.

“Si le hubiese dicho, hubiera desencadenado un gran problema (…) Lo platico porque creo que hoy en día nadie se espanta porque alguien sea gay, porque seas madre soltera... en ese entonces tenía que respetar a mi esposo”.

