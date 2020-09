Germán Loero tras sufrir accidente de tránsito: “Una costilla fracturada, pudo ser mucho peor”

Germán Loero sufrió un accidente de tránsito en Miraflores cuando se desplazaba en su scooter. Esta información fue confirmada por él mismo el lunes 21 de setiembre, a través de su cuenta de Instagram, donde posteó una foto en la que se le observa postrado en una camilla.

“Sí, me atropelló un carro, pero estoy bien ¡Gracias a todos por sus vibras!”, escribió el actor conocido por su papel en la recordada serie Así es la vida. Con esta publicación, el artista peruano aseguró que se encuentra estable tras el fuerte impacto y disipó la preocupación que se generó entre sus seguidores.

Publicación de Germán Loero sobre una camilla. Foto: captura / Instagram

En una reciente historia de Instagram, Germán Loero agradeció a sus fans y aprovechó para contar las secuelas que le ha dejado el grave accidente de tránsito.

El intérprete reveló cómo se salvó de ser arrollado por un automóvil, por lo cual no sufrió mayores consecuencias que habrían puesto en riesgo su vida.

Germán Loero sufrió un accidente de tránsito en Miraflores cuando se desplazaba con su scooter. Foto: Instagram Germán Loero

“Gracias por sus mensajes, el ‘pata’ no me vio, menos mal que ninguno estaba a velocidad pero cuando me chapó no frenaba y me arrastraba con el carro, la casaca hizo fricción y evitó que la llanta me pasara encima. Una costilla fracturada, pudo ser mucho peor, me duele todo. A reposar”, escribió Germán Loero. Este mensaje también fue compartido en su cuenta de Twitter.

Germán Loero agradeció a sus fans y aprovechó para contar las secuelas que le ha dejado el grave accidente de tránsito. Foto: captura Instagram Germán Loero

Algunos amigos artistas de Germán Loero como Maricela Puicón, Maricielo Effio y Toño Vega le brindaron su apoyo en las redes sociales. “Espero que estés bien y puedas estar pronto en tu casa”, “Qué fuerte Germán, que te recuperes pronto, amigo”, fueron algunos de los comentarios.

Germán Loero, últimas noticias:

