Emma Stone estaría embarazada de su primer bebé, informa The Sun

¿Emma Stone embarazada? Según informaron diversos medios internacionales la actriz habría encargado a su primer bebé junto a su pareja Dave McCary, con quien se comprometió a fines del 2019.

Una serie de imágenes actuales de la pareja desataron los reportes. En las fotografías, que se difundieron rápidamente a través de redes sociales, se pudo ver a la famosa actriz de Hollywood y a su novio al dar un paseo por un vecindario de Los Ángeles.

El diario estadounidense The Sun reportó que Emma Stone luce lo que sería una pequeña barriga de embarazo durante la caminata. Este detalle también fue notado por miles de fanáticos en redes sociales, quienes expusieron en Twitter sus sospechas.

La protagonista de La La Land lució un look bastante cómodo y relajado que constó de un overall holgado de color claro, una gorra blanca y, por supuesto, una mascarilla.

In Touch Weekly reports Emma Stone and Dave McCary are expecting their first child together. 🚨🥰 pic.twitter.com/zRA7uuEpJS