Ricardo Morán: “Estuve filme a punto de necesitar oxígeno y ser internado”

Redacción fama

Ricardo Morán, el cerebro detrás de Yo soy, padre de mellizos, amante del cine y todo un furor con su podcast, es además un preocupado de nuestras instituciones. Lo encontramos al hilo telefónico mientras el presidente Martín Vizcarra culminaba su esperada presentación ante el Congreso.

¿Qué te parece lo que estamos viviendo?

Yo creo que los congresistas han conseguido poner al Perú a la altura de las situaciones más ridículas que puede haber, ¿no? Si el Congreso quería demostrar que lo podía hacer peor que el anterior, lo ha logrado. Se han superado. Ahora, tampoco soy defensor del Gobierno, pero esta situación de entrampamiento absurdo deja en evidencia que los congresistas no están allí para fiscalizar ni legislar, no, sino para servir intereses de grupos económicos grandes y chicos de todo tipo.

¿La frase “tenemos los políticos que nos merecemos” es justa?

A ver, sinceramente, el otro día escuchaba a Marco Sifuentes y él decía que no podemos echarle la culpa a la población cuando el sistema también te impide reaccionar. Cuántas veces te has parado en la cabina de votación y has dicho: “No me queda otra que votar por el mal menor”. Y eso se debe a que el sistema está mal construido y entonces la culpa no se le puede adjudicar enteramente a la población. Es como que te digan: “Salta la lava o camina sobre vidrio”. No, pues. Es algo que arrastramos por años.

Inicio de galas

Mañana Yo soy inicia sus galas. El espacio tiene ocho años en Latina y Morán señala que el concurso de talentos ha sobrevivido porque se reinventan. “Es un programa netamente familiar en el que tú puedes participar desde tu casa porque siempre encontrarás a quien hacerle barra”.

Fue en una para del espacio que el famoso jurado se enfermó de Covid-19. “Es una enfermedad muy dura. Tengo que agradecer que aunque estuve a punto de necesitar oxígeno y ser internado, al final no pasó. Pero te deja secuelas. Yo tengo un mes ya de alta y recién esta semana he estado 100% operativo, pero he tenido la suerte que no tiene muchísima gente que no cuenta con un doctor, o un hospital o las medicinas. Por eso mi preocupación permanente y soy el primero en que se cumplan todas las medidas de seguridad sanitarias en el programa y en mi casa, donde tengo dos niños chiquitos”.

