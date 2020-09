Premios Emmy: Zendaya se convierte en la ganadora más joven y da discurso sobre la igualdad

De Disney a los Premios Emmy. Zendaya hizo historia al recibir el premio a la mejor actriz principal dramática por su papel de Rue Bennett en Euphoria, serie de HBO.

A sus 24 años, la artista se convirtió en la ganadora más joven del evento internacional. Además, es la segunda mujer afroamericana, después de Viola Davis por How to Get Away with Murder, en llevarse el galardón en esa categoría.

A sus 24 años, la actriz de Euphoria hizo historia en el evento que premia a los mejores de la televisión estadounidense. Foto: HBO

Zendaya estuvo nominada entre reconocidas actrices: Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Laura Linney (Ozark), Sandra Oh (Killing Eve) y Jodie Comer (Killing Eve).

La reacción de Zendaya al recibir el Premio Emmy. Foto: captura Twitter Television Academy

La reacción de la joven actriz se hizo viral en las redes sociales. Desde la comodidad de su casa y rodeada de su familia, la ex estrella de Disney recibió la gran noticia con un grito de emoción.

Luego, dio un poderoso discurso sobre la importancia de la igualdad en la televisión. Incluso, se refirió a los contenidos que se difunden en la pantalla chica.

“La televisión tiene el poder de influir y formar nuestra cultura, a veces puede reflejar quiénes somos o distorsionarlo. Con demasiada frecuencia no es ideal y nos reta a ser mejores", expresó Zendaya.

"Cuando se desbloquea el potencial de la televisión, nos obliga a reconocer que a pesar de nuestras diferencias, compartimos un vínculo humano inquebrantable. Y cuando nos vemos a nosotros mismos y a los demás, esas diferencias pueden desaparecer. ¿Quién decide qué historias son contadas? ¿Qué experiencias son válidas? La verdad en la narración tiene que estar en quienes la han vivido a diario”, finalizó la intérprete con una gran sonrisa en el rostro.

La serie Euphoria muestra a Zendaya interpretando a una adolescente que enfrenta una adicción mientras que se rodea de compañeros que también lidian con sus propios problemas.

