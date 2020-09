Maribel Guardia es una actriz costarricense que ha logrado gran admiración entre sus fans debido a sus papeles en reconocidas telenovelas y sus constantes recomendaciones para llevar una vida saludable.

Durante una reciente entrevista para el programa Ventaneando, la artista de 61 años contó las dos ocasiones en las que estuvo al borde de la muerte debido a complicaciones en su salud.

Cuando era joven estuvo a punto de quedar parapléjica debido a un evento cardiovascular que le afectó la movilidad de las piernas. Se trataba de una embolia cerebral, una obstrucción que puede suceder en las venas o arterias.

Según Maribel Guardia, nunca se supo cuál era la rara enfermedad que le afectó ni las causas de esta. “Una vez me dio, parecía que era como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar. Y la verdad es que nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena en el cerebro, pero no sucedió. Sí me quedé paralítica y al final me curé, no supe ni cómo”, expresó la actriz.

Sobre su recuperación, la artista aseguró que tampoco supo cómo se curó, pues recuerda que se hizo varios exámenes médicos para detectar la fuente del problema; sin embargo, los doctores nunca pudieron descubrir la causa de ese mal. Al recuperar parte de la movilidad, tuvo que ir a terapia física.

La segunda ocasión en la que estuvo en riesgo su vida fue cuando casi se ahoga con su hijo Julián en una playa de Acapulco. “Nos llevó una ola y llegó un momento en donde yo no pisaba, y yo lo solté para que nadara, pero le dio miedo y regresó a mis brazos. Gracias a Dios, regresó a mis manos, porque hubiera sido una tragedia, nos hubiéramos muerto los dos”, finalizó la actriz.

