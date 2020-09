Lorenzo Méndez tras su ruptura con ‘Chiquis’ Rivera: “No le deseo esto a nadie”

En medio de las conjeturas surgidas por su mediática separación de ‘Chiquis’ Rivera, su aún esposo, Lorenzo Méndez, optó por hablar abiertamente sobre el tema a través de un post en Instagram publicado el 20 de setiembre.

El intérprete de “Mayor de edad” y “El mejor perfume” inició el texto (escrito en inglés y español) al decir: “No le deseo esto a nadie”.

“Somos dos adultos que nos amamos, y somos conscientes de que los problemas de cada cual son justificados, nos comprendemos y no nos juzgamos”, escribió Lorenzo Méndez junto a una foto con ‘Chiquis’ Rivera.

Post de 'Chiquis' Rivera confirmando separación de Lorenzo Méndez. | FOTO: Instagram de 'Chiquis' Rivera.

En la segunda parte de su mensaje, el cantante de 33 años resaltó el apoyo que recibió de la hija de Jenni Rivera.

“Todo lo que Janney siempre quiso fue lo mejor para mí, para mi paz, para mi cuerpo y mente. He estado luchando con un montón de cosas”, dijo al urilizar el verdadero nombre de su aún esposa, Janney Marín Rivera.

Agregó: “Te amo Janney y te agradezco por tu amor y paciencia. Como en el milagro de Jesús caminando aquí en el Mar de Galilea, yo rezo y espero un milagro en nuestra vida con o sin el otro”.

20.9.2020 | Post de Lorenzo Méndez hablando de su separación con ‘Chiquis’ Rivera. Crédito: captura Instagram.

Esta sería la segunda vez que Lorenzo Méndez hace alusión a los ‘asuntos personales’ que habrían desgastado su matrimonio. Unas semanas atrás en el programa Venga la alegría, el cantante contó cómo le pidió a su esposa que le dejara resolver por si solo estos ‘problemas’.

“Le dije: ‘Déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces’”, refirió en aquella oportunidad.

Por su parte, ‘Chiquis’ Rivera había advertido en una furibunda respuesta a un usuario que ella no sería la mala del cuento y que, “con el tiempo, la verdad de las cosas saldrán a la luz”.

19.9.2020. Respuesta de ‘Chiquis’ Rivera a crítica recibida en el perfil de su abuelo, Don Pedro Rivera. Crédito: captura instagram

