Lady Gaga: “Odiaba ser famosa, odiaba ser una estrella, me sentía exhausta y agotada”

Lady Gaga habló nuevamente sobre su lucha contra la depresión, los ataques de pánico y cómo la fama afectó su vida.

En una entrevista con Lee Cowan de CBS, Stefani Germanotta se sinceró sobre sus batallas internas en medio del lanzamiento de su nueva canción “911”.

Lady Gaga contó lo mal que la pasó cuando se convirtió en una estrella, ya que no tenía privacidad y la gente la seguía a todos lados.

“Mi mayor enemiga es Lady Gaga. No puedes ir al supermercado. Si vas a cenar con tu familia, alguien viene a la mesa, no puedes cenar con tu familia sin que se trate de ti, siempre se trata de ti. Todo el tiempo es acerca de ti”, señaló.

Asimismo, la también actriz contó que la letra de “911” habla sobre esos duros momentos que vivió y la medicación que consumió para sus ataques de pánico.

“Odiaba ser famosa, odiaba ser una estrella, me sentía exhausta y agotada. No siempre es fácil si tienes problemas mentales para que otras personas los vean. Solía autolesionarme (...). No pensé que nadie pudiera ver porque la salud mental es invisible”.

La artista de 34 años también señaló que tenía pensamientos suicidas “todos los días”.

“Realmente no entendía por qué debería vivir más que para estar allí para mi familia”, compartió. “Ese fue un pensamiento y un sentimiento real, ¿por qué debería quedarme? Viví en esta casa mientras la gente me observó durante un par de años para asegurarse de que estaba a salvo”, comentó Lady Gaga.

