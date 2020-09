Karina Borrero revela que casi sufre asalto en la Vía Expresa

Karina Borrero contó en su cuenta oficial de Instagram que casi sufre un asalto cuando se dirigía a las instalaciones de América TV por la Vía Expresa.

¿Cómo ocurrió? La conductora de América Noticias dijo que este lunes 21 de setiembre iba conduciendo su auto por la madrugada cuando, de pronto, tres sujetos le cerraron el paso a la altura de la avenida Iquitos.

“Nosotros entramos al canal como a las cuatro de la mañana y viniendo para acá por la Vía Expresa, subo por la avenida Iquitos y casi me atracan tres ‘choros’... Ellos habían bloqueado la calle para que, cuando yo llegue ahí, traten de entrar a mi carro”, detalló Karina Borrero en su Instagram.

Ante dicha situación, la periodista decidió contactarse con su compañero Federico Salazar para tener la seguridad de que alguien estuviera con ella por si algo malo le ocurría.

“En ese momento yo llamé a ‘Fede’ porque ya nos habíamos visto por ahí. Entonces lo llamo y le digo que me meteré en contra porque no sabía que más hacer. Le pedí que se quedara conmigo porque me moría de miedo de que me pase algo”, señaló.

Finalmente, Karina Borrero explicó que se animó a hacer pública esta experiencia en Instagram para que muchas personas tomen conciencia sobre la delincuencia en el Perú y estén preparados para este tipo de situaciones.

“A veces uno tiene un microsegundo para reaccionar. Es bien importante que la gente tenga a quien llamar o enviar un audio por Whatsapp", acotó la presentadora de América Noticias.

Espectáculos, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.