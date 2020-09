Jennifer Lopez y Maluma se unen en una nueva colaboración con el tema “Pa' ti / Lonely”, canción que será parte de la película Marry Me en la que el cantante colombiano hará su debut cinematográfico.

El intérprete de “Hawai” publicó el avance del videoclip que se estrenará el jueves 24 de setiembre del 2020. Las imágenes también se encuentran en YouTube, donde alcanzó más de 45.000 reproducciones en pocas horas.

La ‘Diva del Bronx’ interpreta a la famosa cantante Kat Valdez en la película que protagoniza con Maluma. Foto: Instagram Jennifer Lopez

“Mi colaboración #PaTi / Lonely con JLo casi está aquí. No se pierdan el evento de estreno en dos partes de ‘TikTok Live: Behind the video’ este jueves a las 6 de la tarde. Todo comienza en TikTok”, fue parte de la publicación del reguetonero.

En el video que duró solo 15 segundos, se pudo observar a la intérprete de “On the floor” con la mirada en la cámara desde un auto lujoso, mientras que Maluma lleva puestos unos lentes dorados dentro de una casa. Ambos artistas dejaron en suspenso un posible beso al final.

Jennifer Lopez y Maluma se unen en una nueva colaboración para el tema “Pa' ti / Lonely”. Foto: captura Instagram

La comedia romántica Marry Me que protagonizan Jennifer Lopez y Maluma cuenta la historia de una exitosa pareja de artistas que rompen su relación horas antes de contraer matrimonio ante miles de seguidores.

La ‘Diva del Bronx’ interpreta a la famosa cantante Kat Valdez, quien se casa de manera repentina con uno de sus seguidores, encarnado por el actor Owen Wilson.

Jennifer Lopez, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.