Carlos Álvarez anuncia que dejará de hacer imitación de Richard Swing: “Todo tiene un límite”

Carlos Álvarez dejará de imitar a Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing. Como se recuerda, el humorista peruano hizo una parodia del compositor cuando este brindó una conferencia de prensa improvisada en la puerta de su domicilio.

Sin embargo, la imitación del polémico personaje no va más para el actor cómico. Según él, la mayoría está colaborando en darle más importancia a Richard Swing de la que se merece.

En una entrevista para el portal Limay.pe, Carlos Álvarez explicó las razones que lo llevan a dejar de imitar al hombre que es investigado por la Fiscalía.

“Está bien como broma un tiempo, pero esto se ha pasado de la raya. He decidido cancelar la imitación. Por el momento no lo voy a hacer. Todos estamos colaborando a ponerlo en el escaparate y dándole importancia a un personaje que de verdad no la tiene, para nada... Todo tiene un límite y se le ha dado demasiada pantalla a Swing’”, expresó el artista.

Aseguró que no tiene nada en contra de Richard Swing pero considera que, tras el polémico caso que conmocionó la política peruana, “ha pasado del chiste y de la broma a algo inaceptable”

Por su parte, Richard Cisneros le envió un mensaje a Carlos Álvarez días después de ver su imitación en la pantalla chica. “A Carlos Álvarez sí le digo algo: Carlos Álvarez no puede ser tan tóxico con mi imitación, porque él también es artista”, manifestó.

Por su parte, Jorge Benavides también hizo una parodia de las declaraciones de Richard Swing durante su programa El wasap de JB.

